iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Магуайр: Англия не показала свой лучший футбол в матче против США

Англичанин недоволен игрой своей команды.
Сегодня, 09:25
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Защитник сборной Англии Харри Магуайр высказался о ничьей против сборной Англии с США(0:0) в матче ЧМ-2022.

"Мы подняли планку и подходим к каждому матчу с мыслями о победе, но это чемпионат мира, здесь тяжелые матчи против сильных команд.

Мы встречались с трудным соперником, эпизодами они и впрямь играли хорошо. Мы, пожалуй, не показали свой лучший футбол и можем прибавить.

Читайте также: Англия - США 0:0 видео моментов матча 25.11.2022 ЧМ-2022

Нужно отдать должное сопернику – временами нам приходилось изрядно попотеть. Мы хотим выигрывать каждый матч, и я уверен, что болельщики хотят видеть много голов, но иногда не получается. В таких случаях важно не пропустить, что нам и удалось", – сказал Магуайр в интервью BBC.

Напомним, англичане не смогли обыграть американцев ни в одном из трех очных поединков за всю историю мундиаля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии харри магуайр

Статьи по теме

"Будем много шума": Саутгейт оправдал ничейный результат Англии в игре с США "Будем много шума": Саутгейт оправдал ничейный результат Англии в игре с США
Англия установила рекорд чемпионатов мира Англия установила рекорд чемпионатов мира
Пивной душ и гул: английские фанаты недовольны результатом матча Англия - США Пивной душ и гул: английские фанаты недовольны результатом матча Англия - США
Англия - США 0:0 видео моментов матча ЧМ-2022 Англия - США 0:0 видео моментов матча ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

Пивной душ и гул: английские фанаты недовольны результатом матча Англия - США
Пивной душ и гул: английские фанаты недовольны результатом матча Англия - США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Бокс10:50
Стало известно, когда Джошуа может провести свой следующий бой
ЧМ-202210:30
Семь красных от одного арбитра и три желтых Шимуничу: интересное об удалениях на чемпионатах мира
ЧМ-202210:20
"Будем много шума": Саутгейт оправдал ничейный результат Англии в игре с США
Бокс09:57
Стало известно, когда Сиренко может провести свой следующий бой
Европа09:51
Ключевой полузащитник Барселоны хочет видеть в клубе вингера Реала
ЧМ-202209:32
Бэйл эмоционально отреагировал на поражение Ирану
ЧМ-202209:25
Магуайр: Англия не показала свой лучший футбол в матче против США
ЧМ-202209:11
Неймар оценил свои шансы сыграть на чемпионате мира
ЧМ-202208:51
Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
НХЛ08:29
НХЛ: Сан-Хосе уступил Лос-Анджелесу, Детройт одолел Аризону
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK