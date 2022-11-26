Магуайр: Англия не показала свой лучший футбол в матче против США

Защитник сборной Англии Харри Магуайр высказался о ничьей против сборной Англии с США(0:0) в матче ЧМ-2022.

"Мы подняли планку и подходим к каждому матчу с мыслями о победе, но это чемпионат мира, здесь тяжелые матчи против сильных команд.

Мы встречались с трудным соперником, эпизодами они и впрямь играли хорошо. Мы, пожалуй, не показали свой лучший футбол и можем прибавить.

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Нужно отдать должное сопернику – временами нам приходилось изрядно попотеть. Мы хотим выигрывать каждый матч, и я уверен, что болельщики хотят видеть много голов, но иногда не получается. В таких случаях важно не пропустить, что нам и удалось", – сказал Магуайр в интервью BBC.

Напомним, англичане не смогли обыграть американцев ни в одном из трех очных поединков за всю историю мундиаля.