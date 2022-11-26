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Тунис - Австралия 0:1 обзор матча и результат игры 26.11.2022

Австралийская сборная одержала важную победу.
Сегодня, 14:02
Австралия - Тунис / Getty Images
Австралия - Тунис / Getty Images

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Туниса встречалась с национальной командой Австралии.

Победителем противостояния стала австралийская сборная, которая обыграла соперника благодаря одному голу. Автором взятия ворот стал Дюк, который воспользовался передачей Гудвина.

Примечательно, что сборная Туниса создала несколько моментов, но реализовать их не удалось.

В турнирной таблицы группы Австралия поднялась на второе место, набрав три очка. Национальная команда Туниса идет на четвертом месте с одним баллом. Отметим, что сборные Франции и Дании, которые также в этом квартете, свой матч проведут сегодня. Начало встречи - в 18:00 по Киеву.

В следующем туре групповой стадии сборная Австралии сыграет с Данией, а Тунис - с Францией.

Статистика матча Тунис - Австралия 2-го тура ЧМ-2022

Тунис - Австралия 0:1
Гол: Дюк, 23

Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 12-5
Удары в створ: 4-2
Фолы: 16-15

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