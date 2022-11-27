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Испания - Германия: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию поединка между сборными Испании и Германии.
Сегодня, 13:01

Самая главная вывеска всего группового этапа чемпионата мира. В одном квартете оказались две команды, которые в ХХІ веке побеждали на чемпионатах мира, а теперь будут бороться друг с другом за выход в плей-офф.

У Германии ситуация хуже, они сенсационно в первом туре проиграли Японии и на момент матча с Испанией идут на последнем месте в группе, тогда как пиренейцы лидируют.

Познакомиться ближе со сборной Испании

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания - Германия

Трансляция матча ЧМ-2022 между Испании и Германии станет доступна в этой новости 27 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 21:00 по Киеву.

Если сборная Испании сможет переиграть немцев, то сделает огромный шаг к тому, чтобы практически гарантировать себе выход в 1/8 финала.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Германии

Отметим, что в другом матче этой группы Япония не сумела набрать очки в матче с Коста-Рикой и в концовке поединка вообще проиграла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чм-2022

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