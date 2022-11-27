Хорватия - Канада 4:1: обзор матча и результат игры 27.11.2022

Североамериканская сборная присоединилась к Катару в числе тех, кто потерял все шансы на плей-офф мундиаля.

В воскресенье, 27 ноября, в рамках второго тура чемпионата мира 2022 года состоялся матч между сборными Хорватии и Канады. Встреча завершилась уверенной победой европейцев со счетом 4:1.

Но поединок начался с гола именно североамериканцев. Тейджон Бьюкенен совершил подачу в штрафную, где Альфонсо Дэвис точным ударом головой вывел канадцев вперед. Это оказался единственный удар "кленовых" за весь тайм.

Под конец первой половины хорваты не только отыгрались, но еще и вырвали лидерство. Сначала Андрей Крамарич после комбинации с Иваном Перишичем восстановил паритет, а затем Марко Ливая получил передачу и отлично пробил по воротам сборной Канады - Милан Борян не сумел отразить удар форварда Хайдука.

После перерыва игра выровнялась, однако это никак не помешало подопечным Златко Далича вновь забить. И снова отметилась пара Перишич - Крамарич: один подал в штрафную, а второй в два касания переправил мяч в сетку ворот Канады.

А уже в добавленное арбитром время центрбек Канады Камал Миллер допустил грубейшую ошибку в центре поля, в результате чего Мислав Оршич убежал на свидание с вратарем, а затем покатил мяч на Ловро Майера, который переправил его в пустой угол ворот, доведя счет до разгромного.

Хорватия реабилитировалась после невыразительного первого матча, захватив лидерство группы F - "клетчатые" делят с Марокко первое место (по 4 очка). Канада же покидает турнир, не заработав ни одного балла за две игры.

Статистика матча Хорватия - Канада 2-го тура ЧМ-2022

Хорватия - Канада 4:1

Голы: Крамарич, 36, 70, Ливая, 44, Майер, 90+4 - Дэвис, 2.

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 13 - 8

Удары в створ: 10 - 2

Фолы: 13 - 5

Атаки: 100 - 107

Хорватия: Ливакович - Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса - Брозович, Модрич (Пашалич, 86), Ковачич (Майер, 86) - Крамарич (Влашич, 72), Ливая (Петкович, 60), Перишич (Оршич, 86).

Канада: Борян - Джонстон, Витория, Миллер, Ларьи (Хойлетт, 62), Бьюкенен, Хатчинсон (Адекугбе, 72), Эустакио (Коне, 46), Дэвис - Ларин (Осорио, 46), Дэвид (Каваллини, 72).

Предупреждения: Ловрен, Модрич - Бьюкенен, Миллер.