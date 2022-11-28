Флик: Ничья в матче с Испанией - колоссальный успех

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о матче с Испанией (1:1) в рамках второго тура чемпионата мира.

"Команда билась бесстрашно. Но мы сделали лишь первый шаг.

Мы команда. Даже если со стороны кажется иначе, мы едины.

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Команда добилась колоссального успеха, я горжусь ей. На поле вышли воины, не щадившие себя. Если мы сохраним этот импульс и еще больше поверим в себя, то будем на многое способны", – сказал Флик на пресс-конференции.

Напомним, данный результат оставляет шансы немцам на выход в плей-офф (как и всем командам квартета Е). В последнем туре Испания сыграет с Японией, а Германия встретится с Коста-Рикой.