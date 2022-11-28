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Испания - Германия 1:1 видео голов и лучших моментов матча 27.11. 2022 ЧМ-2022

Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов лучшего поединка прошедшего игрового дня мундиаля.
Сегодня, 00:56
Испания - Германия / Getty Images
Испания - Германия / Getty Images

В воскресенье, 27 ноября, состоялся центральным матч третьего игрового дня второго тура чемпионата мира 2022 года - Испания против Германии. Встреча завершилась вничью 1:1.

Оба гола были забиты во втором тайме. Своим вторым взятием ворот на турнире отметился Альваро Мората. На это немцы ответили голов в исполнении Никласа Фуллькруга.

Вашему вниманию видео всех голов матча Испания - Германия во втором туре ЧМ-2022:

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Испания - Германия 1:1
Голы: Мората, 62 - Фулльккруг, 83.

Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 7 - 11
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 13 - 11
Атаки: 99 - 88

Испания: Симон - Карвахаль, Родри, Ляпорт, Альба (Бальде, 82) - Бускетс, Гави (Уильямс, 66), Педри - Торрес (Мората, 54), Асенсио (Коке, 66), Ольмо.

Германия: Нойер - Керер (Клостерманн, 70), Зюле, Рюдигер, Раум (Шлоттербек, 87) - Киммих, Горецка, Гнабри (Хофманн, 85), Гюндоган (Сане, 70), Мусиала - Мюллер (Фуллькруг, 70).

Предупреждения: Бускетс - Керер, Горецка, Киммих.

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