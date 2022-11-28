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Камерун - Сербия: онлайн-трансляция матча

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между сборными Камеруна и Сербии.
Сегодня, 09:50

В понедельник, 28 ноября, продолжится второй тур группового этапа чемпионата мира. Первыми на футбольное поле выйдут представители группы G - Сербия и Камерун.

В первом туре сборная Камеруна потерпела минимальное поражение от Швейцарии. В свою очередь, Сербия оказывала достойное сопротивление Бразилии, однако все равно проиграла - 0:2. Предстоящий поединок отличный шанс для команд улучшить шансы на попадание в плей-офф.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Камерун - Сербия

Трансляция матча ЧМ-2022 между Камеруном и Сербией станет доступна в этой новости 28 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 12:00 по Киеву.

Камерунская команда в игре с Швейцарией не показала свой весь потенциал, ведь даже не смогли поразить ворота соперника. Что касается Сербии, то команда имеет неплохих индивидуальных исполнителей, которые могли принести команде ничью с Бразилией, но моменты не были реализованы.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Напомним, что сборные Бразилии и Швейцарии, которые также в этой группе, свой матч проведут сегодня. Начало встречи в 18:00 по Киеву.

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