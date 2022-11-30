Саудовская Аравия - Мексика: смотреть онлайн-трансляцию огненного матча

Поединок последнего тура группового раунда чемпионата мира 2022 года станет последним матчем на турнире как минимум для одной из команд, а возможно и для обеих сразу.

Для прохода в плей-офф обеим нужно побеждать, а мексиканцам даже победы может не хватить.

Познакомиться ближе со сборной Саудовской Аравии

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Саудовская Аравия - Мексика

Трансляция встречи ЧМ-2022 между сборными Саудовской Аравии и Мексики будет доступна в этой новости 30 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 21:00 по Киеву.

Саудовская Аравия в случае своей победы сможет опередить в турнирной таблице либо Польшу, либо Аргентину, либо обеих сразу и выйти в 1/8 финала. Мексике же обязательно нужно побеждать и желательно желать это достаточно уверенно, ведь в их случае в ход пойдет подсчет разницы голов.

Онлайн трансляция матча будет проходить на ОТТ-платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Мексики

В параллельном матче группы Польша сыграет с Аргентиной. В случае поражения аргентинцев саудитам хватит и ничьей, чтобы выйти из группы.