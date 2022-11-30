Месси - один из двух худших пенальтистов в истории чемпионата мира

Одиннадцатиметровые удары - не самая сильная сторона аргентинца во время мундиаля.

Во время матча третьего тура чемпионата мира-2022 между сборными Польши и Аргентины главный арбитр назначил сомнительный пенальти в ворота европейской команды.

Лионель Месси, за фол на котором и был назначен 11-метровый, решился выполнить удар, который, в итоге, отразил Войцех Щесны.

35-летний аргентинец не смог реализовать уже свой второй из трех пенальти на всех чемпионатах мира, на которых он выступал.

Согласно Opta, Месси повторил антирекорд мундиалей по количеству промахов с "точки", исключая серии послематчевых пенальти (информация начала собираться с 1966 года).

Изначально худшим пенальтистом турнира был Асамоа Гьян из сборной Ганы, который забил только 2 из 4 пенальти.