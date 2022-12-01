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Саудовская Аравия установила антирекорд чемпионата мира

Футболисты были грубыми на поле.
Сегодня, 08:08
Саудовская Аравия / Getty Images
Саудовская Аравия / Getty Images

Национальная команда Саудовской Аравии установила антирекорд чемпионатов мира по карточкам в группе.

Подопечные Эрве Ренара за три матча на стадии группового этапа получила 14 желтых карточек, что стало новым антирекордом на групповом этапе.

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В поединке с Аргентиной (2:1) и Мексикой (1:2) футболисты Саудовской Аравии получили по 6 предупреждений, а в игре против Польши (0:2) – 2.

Стоит отметить, что сборная Саудовской Аравии заняла последнее место в группе, набрав три очка.

Напомним, на ISPORT доступны все пары плей-офф чемпионата мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Саудовская Аравия

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