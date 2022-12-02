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Ван Гал: Мы никогда не выиграем ЧМ, если верить нидерландской прессе

Нидерландец призвал не "хоронить" его команду.
Сегодня, 21:48
Луи ван Гал / Getty Images
Луи ван Гал / Getty Images

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался о негативе со стороны прессы относительно шансов национальной команды выиграть ЧМ-2022.

"Мы хотим выиграть чемпионат мира. У нас впереди еще четыре игры. Но пока мы еще не чемпионы мира.

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Впрочем, если я буду верить нидерландской прессе, мы никогда не выиграем чемпионат мира", – сказал ван Гал в интервью сайту ФИФА.

Напомним, Нидерланды встретятся со сборной США в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Матч состоится в субботу, 3 декабря.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Нидерландов Луи Ван Гал

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