Ван Гал: Мы никогда не выиграем ЧМ, если верить нидерландской прессе

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался о негативе со стороны прессы относительно шансов национальной команды выиграть ЧМ-2022.

"Мы хотим выиграть чемпионат мира. У нас впереди еще четыре игры. Но пока мы еще не чемпионы мира.

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Впрочем, если я буду верить нидерландской прессе, мы никогда не выиграем чемпионат мира", – сказал ван Гал в интервью сайту ФИФА.

Напомним, Нидерланды встретятся со сборной США в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Матч состоится в субботу, 3 декабря.