Тайное оружие поляков? Игрок сборной Франции поведал о фобии одного из лидеров своей команды
Дембеле очень сильно боится кошек.
Футболист Айнтрахта и сборной Франции Рандаль Коло-Муани дал интервью изданию GFFN, в котором рассказал о веселых ситуациях, происходящих в стане действующих чемпионов мира.
Нападающий решил поведать миру о забавной фобии вингера Усмана Дембеле.
"Дембеле боится кошек. Если кошка гуляет рядом, когда мы едим, Усман пугается, что всех немного смешит", – сказал Коло-Муани.
В рамках чемпионата мира-2022 в Катаре Дембеле сумел отличиться одним ассистом за три матча группового этапа.
В следующей стадии турнира сборная Франции встретится с Польшей. Матч состоится в воскресенье, 4 декабря, в 17:00 по Киеву.
Ранее сообщалось, что Барселона намерена продлить контракт с Дембеле.