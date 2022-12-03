Тайное оружие поляков? Игрок сборной Франции поведал о фобии одного из лидеров своей команды

Футболист Айнтрахта и сборной Франции Рандаль Коло-Муани дал интервью изданию GFFN, в котором рассказал о веселых ситуациях, происходящих в стане действующих чемпионов мира.

Нападающий решил поведать миру о забавной фобии вингера Усмана Дембеле.

"Дембеле боится кошек. Если кошка гуляет рядом, когда мы едим, Усман пугается, что всех немного смешит", – сказал Коло-Муани.

В рамках чемпионата мира-2022 в Катаре Дембеле сумел отличиться одним ассистом за три матча группового этапа.

В следующей стадии турнира сборная Франции встретится с Польшей. Матч состоится в воскресенье, 4 декабря, в 17:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена продлить контракт с Дембеле.