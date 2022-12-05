Тренер сборной Португалии остался недоволен реакцией Роналду на замену в матче с Южной Кореей

Наставник европейской команды не в восторге от своего подопечного.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш остался недоволен поведением форварда Криштиану Роналду.

"На поле я ничего не слышал, Роналду был очень далеко. Я слышал только, как он спорил с корейцем.

Видел ли я фото? Да. Как я это воспринял? Мне это совсем не понравилось. Но такие вопросы решаются за закрытыми дверями. Сейчас мы думаем о завтрашней игре со Швейцарией, на которой все сосредоточены.

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Сейчас вопрос решен, за закрытыми дверями", – сказал Сантуш в интервью Record.

Напомним, 37-летний футболист эмоционально отреагировал на замену в матче с Южной Кореей и что-то кричал главному тренеру своей сборной.