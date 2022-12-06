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Играло: Хочу, чтобы Роналду приехал в Саудовскую Аравию

Нигериец хочет увидеть португальца в местном чемпионате.
Сегодня, 16:20
Одион Игало / Getty Images
Одион Игало / Getty Images

Нападающий Аль-Хиляль Одион Игало был бы рад переезду форварду Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию.

"Никогда нельзя сказать наверняка, но я бы хотел, чтобы он сделал это.

Я бы хотел, чтобы он приехал в Саудовскую Аравию, потому что это приведет к росту лиги, добавит ей больше фанатов. Люди, которые еще не смотрят чемпионат, начнут делать это.

Роналду очень амбициозен, и я думаю, что он захочет играть в команде Лиги чемпионов, хорошо завершить карьеру, но никогда нельзя сказать наверняка.

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Ему нужно принять решение. Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он приедет в Саудовскую Аравию.

До того, как я приехал в Саудовскую Аравию, думал, что это слабая лига, но теперь, отыграв два сезона, я знаю, что она одна из самых непростых лиг в регионе", – сказал Игало в интервью The Athletic.

Напомним, Роналду стал свободным агентом после того, как МЮ разорвал с ним контракт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду одион игало

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