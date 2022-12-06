Роналду не попал в основой состав Португалии на матч со Швейцарией

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/8 финала чемпионата мира, в котором сыграют Португалия и Швейцария.

Во вторник, 6 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира сборная Португалии встретится с национальной командой Швейцарии.

Оба тренера своих команд уже объявили стартовые составы. Из сенсаций - отсутствие в старте форварда Криштиану Роналду.

Португалия: Стоимость – Далот, Диаш, Пепе, Геррейру – Б. Силва, Карвалью, Отавио – Фернандеш, Рамуш, Фелиш.

Запасные: Патрисиу, Са, Канселу, Пальинья, Андре Силва, Невеш, Леау, Витинья, Мариу, Орта, Нунеш, Роналду, Антониу Силва.

Швейцария: Зоммер – Фернандес, Аканджи, Шер, Родригес – Соу, Фройлер, Джака – Шакири, Эмболо, Варгас.

Запасные: Омлин, Кобель, Видмер, Закария, Сеферович, Штеффен, Эбишер, Фасснахт, Кемерт, Окафор, Фрай, Ридер, Яшари.

Игра Португалия – Швейцария начнется в 21:00 по киевскому времени. На ISPORT доступна онлайн-трансляция матча.