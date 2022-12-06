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Гари Невилл потроллил Роналду после того, как игрока оставили на скамейке запасных

Англичанин недоволен поведение звезды португальского футбола.
Сегодня, 22:51
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл раскритиковал форварда сборной Португалии Криштиану Роналду за поведение на скамейке запасных на ЧМ-2022.

"У Фернанду Сантуша невероятные отношения с Криштиану Роналду уже на протяжении восьми лет. Есть много поклонников Криштиану Роналду, которые не хотят говорить ему правду, хотя я думаю, что ему нужно ее услышать: он рискует смазать конец карьеры.

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Я не удивлюсь, если он выйдет против Швейцарии и забьет победный гол, но он должен прекратить дуться и раздражаться, потому что это не очень хорошо на нем отражается. Его наследие неоспоримо, но в краткосрочной перспективе он должен добиться куда большего. Ошибался ли тренер Ювентуса? А тренер Манчестер Юнайтед? И ошибается ли теперь тренер сборной Португалии? Три тренера сделали с ним одно и то же", – сказал Невилл в интервью Goal.

Напомним, Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч со Швейцарией в рамках 1/8 финала чемпионата мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Гари Невилл сборная Португалии

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