Гари Невилл потроллил Роналду после того, как игрока оставили на скамейке запасных

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл раскритиковал форварда сборной Португалии Криштиану Роналду за поведение на скамейке запасных на ЧМ-2022.

"У Фернанду Сантуша невероятные отношения с Криштиану Роналду уже на протяжении восьми лет. Есть много поклонников Криштиану Роналду, которые не хотят говорить ему правду, хотя я думаю, что ему нужно ее услышать: он рискует смазать конец карьеры.

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Я не удивлюсь, если он выйдет против Швейцарии и забьет победный гол, но он должен прекратить дуться и раздражаться, потому что это не очень хорошо на нем отражается. Его наследие неоспоримо, но в краткосрочной перспективе он должен добиться куда большего. Ошибался ли тренер Ювентуса? А тренер Манчестер Юнайтед? И ошибается ли теперь тренер сборной Португалии? Три тренера сделали с ним одно и то же", – сказал Невилл в интервью Goal.

Напомним, Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч со Швейцарией в рамках 1/8 финала чемпионата мира.