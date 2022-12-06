Тренер Португалии прокомментировал решение оставить Роналду в запасе на матч со Швейцарией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объяснил, почему оставил форварда Криштиану Роналду в запасе на матч со Швейцарией.

"Это никак не связано с матчем против Южной Кореи, этот вопрос закрыт. Это вариант, который мы готовили для этой игры за несколько дней.

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Тактическое решение, не более того. Криштиану – образцовый профессионал, и если он выйдет сегодня, то очень поможет Португалии", – сказал Сантуш в эфире Sport TV.

Напомним, матч между Португалией и Швейцарией состоится 6 декабря, в 21:00 по Киеву.