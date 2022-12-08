Роналду хотел покинуть стан сборной Португалии после того, как узнал, что не выйдет в старте на матч 1/8 финала ЧМ-2022
Именитый футболист обиделся на решение тренера.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду хотел покинуть стан национальной команды во время ЧМ-2022. Об этом сообщает издание Foot Mercato.
37-летний португалец, узнав о том, что тренер Фернанду Сантуш решил не выпускать его в старте на матч 1/8 финала чемпионата мира, был взбешен.
Роналду так сильно зацепила данная новость, что игрок был очень близок к тому, чтобы покинуть расположение сборной Португалии. Лишь спустя некоторое время игрок успокоился, так как не хочет потерять шанс поднять над своей головой желанный трофей.
Напомним, португалец вышел на поле в матче со Швейцарией (6:1) лишь на 73-й минуте, не отметившись результативными действиями.
Ранее президент ПСЖ прокомментировал возможность подписания Роналду.