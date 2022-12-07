"Он фантастический": президент ПСЖ прокомментировал возможность подписания Роналду

Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду могут оказаться в одном клубе... или нет.

Недавно Криштиану Роналду остался без клуба - Манчестер Юнайтед разорвал с ним контракт после скандального интервью. Поэтому всех интересует, где 37- летний португалец продолжит карьеру.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи не дал конкретного ответа относительно потенциального подписания Криштиану.

"Подписание Роналду? У нас есть три игрока (Месси, Неймар, Мбаппе), так что очень трудно думать о Роналду", — цитирует Аль-Хелаифи Sky Sports.

"Я желаю ему всего наилучшего. Он фантастический и по-прежнему потрясающий игрок".

Ранее появилась информация, что Криштиану Роналду перейдет в саудовский Аль-Наср, где будет получать невероятные деньги.