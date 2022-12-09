Месси догнал Батистуту в списке бомбардиров Аргентины на ЧМ

Лионель находится в шаге от рекорда своей национальной команды.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил свой 10-й гол на чемпионатах мира в рамках матча ЧМ-2022 против Нидерландов.

Капитан "альбиселесте" удачно реализовал 11-метровый во втором тайме встречи.

Для того, чтобы повторить рекорд форварда сборной Германии Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира, Месси надо забить еще 6 мячей.

Кроме того, капитан Аргентины догнал Габриэля Батистуту по голам на чемпионатах мира. При этом Месси достиг 10 голов за 24 матча, его соотечественнику понадобилось всего 12 игр.

Ранее сообщалось, что Месси побил сразу два рекорда, отдав голевую Молине.