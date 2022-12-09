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Футбол

Месси догнал Батистуту в списке бомбардиров Аргентины на ЧМ

Лионель находится в шаге от рекорда своей национальной команды.
Вчера, 23:20
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил свой 10-й гол на чемпионатах мира в рамках матча ЧМ-2022 против Нидерландов.

Капитан "альбиселесте" удачно реализовал 11-метровый во втором тайме встречи.

Для того, чтобы повторить рекорд форварда сборной Германии Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира, Месси надо забить еще 6 мячей.

Кроме того, капитан Аргентины догнал Габриэля Батистуту по голам на чемпионатах мира. При этом Месси достиг 10 голов за 24 матча, его соотечественнику понадобилось всего 12 игр.

Ранее сообщалось, что Месси побил сразу два рекорда, отдав голевую Молине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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