Стали известны полуфинальные пары ЧМ-2022

Борьбу за трофей продолжают четыре национальные сборные.

На чемпионате мира-2022 в Катаре 9-10 декабря были сыграны четвертьфинальные матчи, по итогам которых определились четыре полуфиналиста турнира.

Результаты 1/4 финала ЧМ-2022:

Хорватия - Бразилия 1:1 (4:2 пен.)

- Бразилия 1:1 (4:2 пен.) Нидерланды - Аргентина 2:2 (3:4 пен.)

2:2 (3:4 пен.) Марокко - Португалия 1:0

- Португалия 1:0 Англия - Франция 1:2

В полуфинале ЧМ-2022 Аргентина сыграет с Хорватией. Поединок состоится во вторник, 13 декабря, и начнется в 21:00 по киевскому времени.

В другом полуфинале Франция встретится с Марокко. Матч будет сыгран в среду, 14 декабря. Начало - в 21:00 по Киеву.

Полуфиналы ЧМ-2022:

Аргентина - Хорватия

Франция - Марокко

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех матчей ЧМ-2022.