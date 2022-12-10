Стали известны полуфинальные пары ЧМ-2022
Борьбу за трофей продолжают четыре национальные сборные.
На чемпионате мира-2022 в Катаре 9-10 декабря были сыграны четвертьфинальные матчи, по итогам которых определились четыре полуфиналиста турнира.
Результаты 1/4 финала ЧМ-2022:
- Хорватия - Бразилия 1:1 (4:2 пен.)
- Нидерланды - Аргентина 2:2 (3:4 пен.)
- Марокко - Португалия 1:0
- Англия - Франция 1:2
В полуфинале ЧМ-2022 Аргентина сыграет с Хорватией. Поединок состоится во вторник, 13 декабря, и начнется в 21:00 по киевскому времени.
В другом полуфинале Франция встретится с Марокко. Матч будет сыгран в среду, 14 декабря. Начало - в 21:00 по Киеву.
Полуфиналы ЧМ-2022:
- Аргентина - Хорватия
- Франция - Марокко
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех матчей ЧМ-2022.