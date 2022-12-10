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Стали известны полуфинальные пары ЧМ-2022

Борьбу за трофей продолжают четыре национальные сборные.
Вчера, 23:05
Определились все полуфиналисты ЧМ-2022 / Getty Images
Определились все полуфиналисты ЧМ-2022 / Getty Images

На чемпионате мира-2022 в Катаре 9-10 декабря были сыграны четвертьфинальные матчи, по итогам которых определились четыре полуфиналиста турнира.

Результаты 1/4 финала ЧМ-2022:

  • Хорватия - Бразилия 1:1 (4:2 пен.)
  • Нидерланды - Аргентина 2:2 (3:4 пен.)
  • Марокко - Португалия 1:0
  • Англия - Франция 1:2

В полуфинале ЧМ-2022 Аргентина сыграет с Хорватией. Поединок состоится во вторник, 13 декабря, и начнется в 21:00 по киевскому времени.

В другом полуфинале Франция встретится с Марокко. Матч будет сыгран в среду, 14 декабря. Начало - в 21:00 по Киеву.

Полуфиналы ЧМ-2022:

  • Аргентина - Хорватия
  • Франция - Марокко

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех матчей ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Хорватии сборная Франции сборная Аргентины сборная Марокко

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