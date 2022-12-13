Месси против Модрича: противостояние длинной в 16 лет

Два обладателя Золотого мяча снова сойдутся на поле друг против друга.

Полуфинал чемпионата мира в 2022 году. Аргентина – Хорватия. Говорят, что в одиночку выиграть ничего нельзя, но эти две команды как минимум построены именно вокруг одного игрока.

35-летний Лионель Месси и 37-летний Лука Модрич все еще играют на чрезвычайном уровне и оба претендуют выиграть второй в карьере титул "лучшему игроку ЧМ".

ISPORT рассказывает историю противостояния между этими двумя легендарными игроками.

Дебют, дебют и дебют

1 марта 2006 оба игрока точно должны помнить, ведь это был не обычный рядовой матч для обоих.

В швейцарском Базеле, на стадион Сент-Якоб Парк сборные Хорватии и Аргентины встретились в товарищеском матче, подготовке к мундиалю в Германии.

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Эта встреча стала для Модрича первой из 160, которые он провел в клетчатой футболке. Он вышел в стартовом составе рядом с ветераном Нико Ковачем и будущим игроком киевского Динамо (и сыном главного тренера) Нико Кранчаром.

Телевизионщики вообще поместили миниатюрного Луку центральным из трех защитников.

Именно после подачи со штрафного от Модрича был забит первый гол (мяч поскакал по штрафной, а затем его добили в ворота). Тогда он отыграл практически весь поединок и ушел с поля только на 86-й минуте.

Для Месси этот матч был далеко не дебютным в футболке сборной Аргентины, но свой дебют был и у него. На 4-й минуте (хорваты забили на 3-й) он ворвался в штрафную и пробил мимо Стипе Плетикосу, но мяч перед самой линией в ворота добил Карлос Тевес, "украв" гол у форварда Барселоны.

Но уже через две минуты Лео выполнил свой коронный удар в бальный угол, сместившись в центр. Это был его дебютный гол за сборную Аргентины.

Вот такой матч дебютов, который наконец Хорватия выиграла со счетом 3:2.

Первый трофей в первом Эль Классико

Следующего матча между двумя гениями пришлось ждать больше шести лет. Да и в том матче они вместе были на поле всего минут десять, ведь хорват вышел в матче за Суперкубок только в конце.

Месси к тому времени уже забил, но Реал побеждал 2:1. Так поединок и завершился. В том же сезоне Лука и Лео встречались еще дважды, в Кубке Испании была ничья, а в чемпионате победу снова праздновал хорватский футболист, на этот раз отыгравший все 90 минут.

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Первая победа Месси

Дебютный матч на Камп Ноу в Эль Класико для Модрича завершился поражением, а Лео впервые смог победить хорватского полузащитника.

На Сантьяго Бернабеу Барса также оказалась сильнее (4:3), а Месси сделал хет-трик, забив победный гол в конце поединка.

Реал реваншировался в том же сезоне, когда выиграл у Барсы финал Кубка Испании.

Встреча на чемпионате мира

В 2018 году на мундиале Аргентина и Хорватия попали в одну группу. Наши герои уже тогда являлись лидерами своих команд и вывели их с капитанскими повязками.

После ровного первого тайма, в котором сильнее не было обнаружено, Хорватия смогла найти ключик к воротам Аргентины и пробила Вилли Кабальеро целых три раза.

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Но поражение аргентинцев воспринималось как сенсационное, но Хорватия позже доказала, что это не была случайность, когда вышла в финал ЧМ. Вот так, оба матча за сборную остались в пользу Модрича.

Новые команды – старые знакомые

22 раза Модрич и Месси выходили друг против друга в рамках испанского Эль Классико, но все изменилось в прошлом сезоне, когда Лео перебрался в ПСЖ.

В рамках Лиги чемпионов аргентинец снова встретился с самым главным врагом своей жизни – мадридским Реалом.

Первый матч выиграли парижане, но впоследствии, думаем, он не раз снился Месси – тогда Лео не смог реализовать пенальти, который мог бы помочь ПСЖ остаться в ЛЧ. В ответном матче Реал победил, Модрич отдал голевую во время одного из трех голов Бензема, а именно того мяча с пенальти не хватило команде из столицы Франции.

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Последний раз?

В итоге Модреч имеет в своем активе 12 побед в матчах против Месси, тогда как аргентинец побеждал команду с Лукой в составе девять раз. Еще пять встреч свелись к ничьей. Интересно и то, что Лео не забивал командам хорвата из того же матча на ЧМ-2018, а это уже 10 поединков подряд.

Что ж, 27-й матч между Модричем и Месси пройдет именно сегодня, 13 декабря, в рамках полуфинала чемпионата мира. Очередной "матч жизни" для обоих футболистов.

Вполне возможно, что мы последний раз видим противостояние этих легендарных исполнителей. Они теперь играют в разных чемпионатах и могут пересечь разве что в Лиге чемпионов, но вероятность этого не очень высока. Да и возраст все же скоро должен взять свое даже над такими невероятными профессионалами.

Итак, наслаждаемся и пусть победит сильнее.