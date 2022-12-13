Аргентина - Хорватия 3:0 видео голов и лучших моментов матча 13.12.22

13 декабря в первой игре полуфинала чемпионата мира в Катаре сборные Аргентины и Хорватии решали, кто достоин побороться за чемпионский титул.

Несмотря на героическую игру Хорватии в предыдущих турах, Месси и компания довольно легко разобрались с соперником, оформив преимущество в три мяча.

Счет был открыт на 32 минуте матча после того, как арбитр увидел фол от Ливаковича в собственной штрафной. Месси уверенно реализовал 11-метровый. А уже через несколько минут в стремительной контратаке Альварес удвоил счет.

Хорватия пыталась что-то создать во втором тайме, но вдохновенная игра Лео не оставила сопернику шансов. Аргентинец снова нашел пасом Альвареса, оформившего дубль и конечный счет.

Вашему вниманию видео всех голов матча Аргентина - Хорватия в 1/2 финала ЧМ-2022:

Аргентина – Хорватия 3:0

Голы: Месси, 34 (пен.), Альварес, 39, 69

Владение мячом: 39% -61%

Удары: 10-12

Удары в ворота: 7-2

Фолы: 10-8

Атаки: 90-120

Аргентина: Э. Мартинес – Молина (Фойт, 87), Ромеро, Отаменди, Тальяфико – Де Пауль (Паласиос, 74), Паредес (Лисандро Мартинес, 62), Фернандес, Мак Аллистер (Корреа, 86) – Месси, Альварес (Да) , 74).

Хорватия: Ливакович - Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса (Оршич, 46) - Ковачич, Брозович (Петкович, 50), Модрич (Майер, 81) - Пашалыч (Влашич, 46), Крамарич (Левая, 72), Перишич.

Предупреждения: Ромеро, Отаменди - Ливакович, Ковачич