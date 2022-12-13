iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аргентина - Хорватия 3:0 видео голов и лучших моментов матча 13.12.22

Вашему вниманию самые яркие моменты четвертьфинального поединка мирового первенства.
Вчера, 23:44
Аргентина - Хорватия / Getty Images
Аргентина - Хорватия / Getty Images

13 декабря в первой игре полуфинала чемпионата мира в Катаре сборные Аргентины и Хорватии решали, кто достоин побороться за чемпионский титул.

Несмотря на героическую игру Хорватии в предыдущих турах, Месси и компания довольно легко разобрались с соперником, оформив преимущество в три мяча.

Счет был открыт на 32 минуте матча после того, как арбитр увидел фол от Ливаковича в собственной штрафной. Месси уверенно реализовал 11-метровый. А уже через несколько минут в стремительной контратаке Альварес удвоил счет.

Хорватия пыталась что-то создать во втором тайме, но вдохновенная игра Лео не оставила сопернику шансов. Аргентинец снова нашел пасом Альвареса, оформившего дубль и конечный счет.

Вашему вниманию видео всех голов матча Аргентина - Хорватия в 1/2 финала ЧМ-2022:

Аргентина – Хорватия 3:0
Голы: Месси, 34 (пен.), Альварес, 39, 69

Владение мячом: 39% -61%
Удары: 10-12
Удары в ворота: 7-2
Фолы: 10-8
Атаки: 90-120

Аргентина: Э. Мартинес – Молина (Фойт, 87), Ромеро, Отаменди, Тальяфико – Де Пауль (Паласиос, 74), Паредес (Лисандро Мартинес, 62), Фернандес, Мак Аллистер (Корреа, 86) – Месси, Альварес (Да) , 74).

Хорватия: Ливакович - Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса (Оршич, 46) - Ковачич, Брозович (Петкович, 50), Модрич (Майер, 81) - Пашалыч (Влашич, 46), Крамарич (Левая, 72), Перишич.

Предупреждения: Ромеро, Отаменди - Ливакович, Ковачич

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Хорватии сборная Аргентины видео голов обзор матча

Статьи по теме

Месси: Не знаю, лучший ли это мой чемпионат мира Месси: Не знаю, лучший ли это мой чемпионат мира
"Чего уставился, придурок": Аргентинцы продают мерчендайз с легендарной фразой Месси "Чего уставился, придурок": Аргентинцы продают мерчендайз с легендарной фразой Месси
Хорватский судья убежден, что Орсато ошибся, поставив пенальти Хорватский судья убежден, что Орсато ошибся, поставив пенальти
Плей-офф ЧМ-2022: Аргентина стала первым финалистом Плей-офф ЧМ-2022: Аргентина стала первым финалистом
Помочь журналистам

Видео

Аргентина - Хорватия 3:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Аргентина - Хорватия 3:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина вышла в финал
просмотров
Мбаппе - под постом Роналду: Король, лучший за все время
просмотров

Последние новости

ЧМ-202200:53
Плей-офф ЧМ-2022: Аргентина стала первым финалистом
ЧМ-202200:39
Месси: Не знаю, лучший ли это мой чемпионат мира
Европа00:19
"Чего уставился, придурок": Аргентинцы продают мерчендайз с легендарной фразой Месси
Вчера, 23:57
ЧМ-202223:57
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Месси возглавил гонку голеадоров
ЧМ-202223:45
Чемпионат мира-2022: Аргентина вышла в финал
ЧМ-202223:44
Аргентина - Хорватия 3:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
ЧМ-202223:30
Хорватский судья убежден, что Орсато ошибся, поставив пенальти
ЧМ-202223:23
Аргентина вышла в шестой финал ЧМ в своей истории
ЧМ-202223:07
Стал известен первый финалист ЧМ-2022
ЧМ-202222:54
Аргентина разгромила Хорватию и вышла в финал чемпионата мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK