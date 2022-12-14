Альварес рассказал, кто, по мнению Гвардиолы, выиграет ЧМ-2022

Сборная Аргентины, победив сборную Хорватии со счетом 3:0, вышла в финал чемпионата мира 2022 года. В главном поединке всего турнира "альбиселесте" сразятся с победителем пары Франция - Марокко.

Форвард южноамериканцев Хулиан Альварес вспомнил историю, которая произошла в расположении Манчестер Сити незадолго до старта мундиаля.

"Пеп, португальцы и Родри разговаривали о том, кто может выиграть чемпионат мира. Они называли Португалию, Францию, другие европейские страны. Пеп спросил: "Знаете, у кого лучшие шансы?". Они ничего не ответили. Он же указал на меня", - цитирует Альвареса Sky Sports.

Ранее стало известно, что легендарный итальянский форвард, работающий в сборной Италии, вынужден оставить свою должность из-за борьбы с раком.