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Альварес рассказал, кто, по мнению Гвардиолы, выиграет ЧМ-2022

Форвард Манчестер Сити поделился мнением своего наставника относительно триумфатора мундиаля в Катаре.
Сегодня, 21:25
Силва, Гвардиола и Альварес / Getty Images
Силва, Гвардиола и Альварес / Getty Images

Сборная Аргентины, победив сборную Хорватии со счетом 3:0, вышла в финал чемпионата мира 2022 года. В главном поединке всего турнира "альбиселесте" сразятся с победителем пары Франция - Марокко.

Форвард южноамериканцев Хулиан Альварес вспомнил историю, которая произошла в расположении Манчестер Сити незадолго до старта мундиаля.

"Пеп, португальцы и Родри разговаривали о том, кто может выиграть чемпионат мира. Они называли Португалию, Францию, другие европейские страны. Пеп спросил: "Знаете, у кого лучшие шансы?". Они ничего не ответили. Он же указал на меня", - цитирует Альвареса Sky Sports.

Ранее стало известно, что легендарный итальянский форвард, работающий в сборной Италии, вынужден оставить свою должность из-за борьбы с раком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола Чемпионат мира 2022 Хулиан Альварес

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