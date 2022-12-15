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Льорис повторил рекорд Нойера по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира

Следующая игра вратаря Тоттенхэма и сборной Франции станет исторической.
Сегодня, 00:15
Уго Льорис / Getty Images
Уго Льорис / Getty Images

В среду, 14 декабря, в рамках полуфинала чемпионата мира 2022 года состоялся матч между Францией и Марокко, который завершился победой европейского коллектива со счетом 2:0.

В основе французской сборной с капитанской повязкой вновь вышел голкипер Уго Льорис. Для него данная встреча стала 19-й за все время его выступлений на чемпионатах мира.

Согласно с Opta, вратарь Тоттенхэма сравнялся в данном показателе с Мануэлем Нойером, который совсем недавно отобрал рекорд по количеству проведенных матчей на мундиалях у легендарного бразильца Клаудио Таффарела.

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Финальный матч против Аргентины может сделать Льориса единоличным обладателем рекорда. Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря, в 17:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уго Льорис Мануэль Нойер Чемпионат мира 2022

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