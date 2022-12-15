Хорватия - Марокко: смотреть онлайн-трансляцию матча ЧМ-2022

В субботу, 17 декабря, состоится предпоследний матч чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре. В матче за третье место встретятся неудачники полуфинала - сборные Хорватии и Марокко.

Обе команды стали неожиданными гостями 1/2 финала турнира, в больше степени это касается африканской сборной, которая уже прыгнула выше головы, установив много личных рекордов. Европейцы же будут иметь возможность завоевать медали на втором мундиале подряд.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия - Марокко

Трансляция поединка чемпионата мира-2022 между Хорватией и Марокко будет доступна в этой новости 17 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO, и еще это противостояние можно будет увидеть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Во многом то, что Хорватия претендует на бронзовые медали, это заслуга вратаря "шашечных" Доминика Ливаковича. Представитель загребского Динамо лично вытащил для своей сборной две серии послематчевых пенальти против Японии и Бразилии, чем уже привлек к себе внимание со стороны топовых клубов Европы.

Но даже его невероятная игра на протяжении всего турнира не спасла команду Златко Далича от тотального поражения Аргентине, где блистали Лионель Месси и Хулиан Альварес. Некоторые ошибки в обороне не позволили Хорватии претендовать на очередной финал, который мог быть повторением 2018 года.

Марокко влюбило в себя многих фанатов, следивших за чемпионатом мира даже одним глазом. Валид Реграги и его "Атласские львы" добрались до исторического для себя и всех африканских стран полуфинала, не пропустив от соперников ни одного гола, допустив лишь автогол на групповом этапе.

Но любая сказка рано или поздно заканчивается, а потому Франция на опыте обыграла Марокко. Эта сказка может продлиться еще на один матч, если африканцы сумеют завоевать бронзу.