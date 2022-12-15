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Тренер Марокко объяснил, почему команда не смогла обыграть Францию и выйти в финал ЧМ-2022

Валид Реграги высказался о игре своих подопечных.
Сегодня, 07:22
Валид Реграги / Getty Images
Валид Реграги / Getty Images

В рамках 1/2 финала сборная Марокко не сумела оказать сопротивление национальной команде Франции (0:2). Таким образом, арабский коллектив сыграет в матче за бронзовые награды.

Главный тренер Марокко Валид Реграги поделился мнением о выступлении своей команды. По словам специалиста, его игроки провалились в первом тайме, что сказалось на итоговом результате.

"Мы потеряли Агерда на разминке. Саисс и Мазрауи не вышли на второй тайм. Это слишком много потерь для нас, но те, кто сыграли, отдались на максимум.

Однако против Франции малейшая ошибка – это сразу расплата. Мы не можем выйти в финал с таким количеством потерь, как в первом тайме. После перерыва уже все было лучше. Однако нам не удалось забить, команда наоборот пропустила второй гол".

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Реграги также поделился ожиданиями от игры с Хорватией.

"В матче за третье место будет тяжело ментально. Дадим игровое время тем, кто меньше получал его до этого. Хотим стать третьими. Самое главное – показать себя с хорошей стороны. Продемонстрировать, что футбол в Марокко существует, что у нас прекрасные болельщики", - приводит слова тренера L'Equipe.

Отметим, что поединок Хорватия - Марокко пройдет 17 декабря.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Франция - Марокко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции сборная Марокко Валид Реграги

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