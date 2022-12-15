Дешам оценил выход Франции в финал чемпионата мира

В рамках 1/2 финала чемпионата мира сборная Франции обыграла национальную команду Марокко (2:0).

Главный тренер европейской команды Дидье Дешам подвел итоги поединка. По словам функционера, он рад, что его команда смогла выйти в финал турнира.

"Это был важный матч. Будет еще один последний. Уже месяц мы вместе с игроками. Просто не бывает. Но мы испытываем радость. Успех все компенсирует моим игрокам, команде. В воскресенье мы поборемся за титул".

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"Нужно использовать каждый момент в течение дня, чтобы по-настоящему оценить и насладиться моментом. Через четыре дня мы будем играть за титул чемпиона мира. Мы будем наслаждаться этим сейчас и готовиться к последнему матчу этого чемпионата мира", - отметил Дешам.

Отметим, что в финале чемпионата мира сборная Франции сыграет с национальной командой Аргентины. Поединок пройдет 18 декабря.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Франция - Марокко.