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Мбаппе или Месси: Неймар рассказал, кого поддерживает на ЧМ-2022

Бразилец признался, кого из представителей ПСЖ он поддерживает на мундиале в Катаре.
Вчера, 21:30
Месси, Неймар и Мбаппе / Getty Images
Месси, Неймар и Мбаппе / Getty Images

В главном поединке чемпионата мира 2022 года встретятся одноклубники по ПСЖ Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Последний представитель парижского трио Неймар вылетел со своей Бразилией еще на стадии 1/4 финала.

Досрочно отправившись отдыхать после поражения от Хорватии, 30-летнего бразильца спросили, думал ли он о своих партнерах по ПСЖ и о том, кто может выиграть турнир.

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В ответ он ясно дал понять, что его не интересует, сможет ли кто-то из них добиться того, чего не смог сделать он сам.

"Сейчас трудно об этом говорить. Я болел за себя", - цитирует Неймара Mirror.

Напомним, что ранее появилась информация относительно того, будет ли Неймар продолжать играть за сборную Бразилии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ Лионель Месси Килиан Мбаппе Чемпионат мира 2022

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