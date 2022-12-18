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Маттеус: Роналду – разочарование ЧМ-2022

Немец удивлен ужасной формой и игрой португальца.
Сегодня, 17:21
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус назвал форварда Криштиану Роналду разочарованием ЧМ-2022.

"Криштиану Роналду – это, конечно, большое разочарование этого чемпионата мира. Полная противоположность Лионелю Месси. Роналду своим эго навредил и себе, и команде.

Он был отличным футболистом, бомбардиром мирового уровня. Сейчас он постоянно разрушает свое наследие.

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Мне сложно представить его в хоть каком-то клубе. Мне даже его жаль", – заявил Маттеус в интервью Bild.

В текущем сезоне форвард провел 26 матчей во всех соревнованиях, в которых забил шесть голов и выполнил четыре голевые передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Лотар Маттеус

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