Маттеус: Роналду – разочарование ЧМ-2022
Немец удивлен ужасной формой и игрой португальца.
Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус назвал форварда Криштиану Роналду разочарованием ЧМ-2022.
"Криштиану Роналду – это, конечно, большое разочарование этого чемпионата мира. Полная противоположность Лионелю Месси. Роналду своим эго навредил и себе, и команде.
Он был отличным футболистом, бомбардиром мирового уровня. Сейчас он постоянно разрушает свое наследие.
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Мне сложно представить его в хоть каком-то клубе. Мне даже его жаль", – заявил Маттеус в интервью Bild.
В текущем сезоне форвард провел 26 матчей во всех соревнованиях, в которых забил шесть голов и выполнил четыре голевые передачи.