Серия пенальти ЧМ-2022, в которой Мартинес принес Аргентине третий кубок мира

Ни 90 минут основного времени, ни дополнительные 30 минут не позволили Аргентине и Франции определить победителя в финале чемпионата мира 2022 года.

Кто поднимет над головой кубок мира решалось в серии послематчевых пенальти, где на первый план вышел голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес.

30-летний вратарь Астон Виллы как всегда психологически давил на своих оппонентов, на этот раз под его удар попали игроки французской сборной.

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В итоге Мартинес отразил удар Кингсли Комана, также заставив Орельена Чуамени ударить мимо ворот.

Отметим, что Мартинес выиграл вторую серию пенальти на мундиале, ранее став триумфатором дуэли с Нидерландами на стадии 1/4 финала.