iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Серия пенальти ЧМ-2022, в которой Мартинес принес Аргентине третий кубок мира

Голкипер Астон Виллы вновь доказал, что является мастером битвы нервов.
Вчера, 22:33
Эмилиано Мартинес / Getty Images
Эмилиано Мартинес / Getty Images

Ни 90 минут основного времени, ни дополнительные 30 минут не позволили Аргентине и Франции определить победителя в финале чемпионата мира 2022 года.

Кто поднимет над головой кубок мира решалось в серии послематчевых пенальти, где на первый план вышел голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес.

30-летний вратарь Астон Виллы как всегда психологически давил на своих оппонентов, на этот раз под его удар попали игроки французской сборной.

Читай также: Месси - лучший игрок ЧМ-2022, Мартинес - лучший вратарь, Мбаппе - лучший бомбардир

В итоге Мартинес отразил удар Кингсли Комана, также заставив Орельена Чуамени ударить мимо ворот.

Отметим, что Мартинес выиграл вторую серию пенальти на мундиале, ранее став триумфатором дуэли с Нидерландами на стадии 1/4 финала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция аргентина сборная Франции сборная Аргентины Чемпионат мира 2022 эмилиано мартинес

Статьи по теме

Месси поднял кубок мира в странной мантии - что это такое? Месси поднял кубок мира в странной мантии - что это такое?
Тренер Аргентины: Месси должен принять участие на следующем чемпионате мира Тренер Аргентины: Месси должен принять участие на следующем чемпионате мира
"Скучающий" Холанд в одиночестве готовится к возвращению АПЛ "Скучающий" Холанд в одиночестве готовится к возвращению АПЛ
Атлетико второй раз подряд стал обладателем наибольшего количества чемпионов мира Атлетико второй раз подряд стал обладателем наибольшего количества чемпионов мира
Помочь журналистам

Видео

Серия пенальти ЧМ-2022, в которой Мартинес принес Аргентине третий кубок мира
Серия пенальти ЧМ-2022, в которой Мартинес принес Аргентине третий кубок мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров
Морган: Месси 17 лет играл в Барселоне в окружении лучших игроков мира, а затем ушел в легкую лигу
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
ЧМ-202223:54
Месси поднял кубок мира в странной мантии - что это такое?
Европа23:33
"Скучающий" Холанд в одиночестве готовится к возвращению АПЛ
ЧМ-202223:01
Тренер Аргентины: Месси должен принять участие на следующем чемпионате мира
ЧМ-202222:49
Атлетико второй раз подряд стал обладателем наибольшего количества чемпионов мира
ЧМ-202222:33
Серия пенальти ЧМ-2022, в которой Мартинес принес Аргентине третий кубок мира
ЧМ-202222:29
Месси – первый двукратный обладатель Золотого мяча ЧМ
ЧМ-202222:13
Месси: Хочу продолжить играть в статусе чемпиона мира
Украина22:00
Бывший игрок Украинской Премьер-лиги стал чемпионом мира
ЧМ-202221:49
Ле Гре: Мы проиграли, но для французского футбола это все равно победа
ЧМ-202221:27
Аргентина - Франция 3:3 (доп.время 1:1, по пен. 4:2): видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK