Вальдано: Сборная Бразилии стала большим разочарованием на ЧМ-2022

Бывший футболист сборной Аргентины Хорхе Вальдано считает национальную команду Бразилии главным разочарованием ЧМ-2022.

"Большим разочарованием, без всяких сомнений, стала Бразилия. Я ждал их в полуфинале, но команда не обратила внимания на детали.

Например, Неймар, вместо того, чтобы пробить пенальти первым, захотел пробить пятым ради приумножения личной славы. В итоге он не пробил, потому что Бразилия вылетела еще до пятого пенальти.

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На чемпионате мира все решают детали, и нужно учитывать их все. Это была одна из самых талантливых команд на турнире, с тремя нападающими высшего уровня и еще тремя – на высококлассной скамейке запасных", – сказал Вальдано в интервью COPE.

Напомним, сборная Бразилии вылетела с ЧМ-2022 в 1/4 финала, уступив Хорватии в серии пенальти (1:1, 2:4).