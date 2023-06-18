Adidas выпустил мини-фильм о победе Аргентины на ЧМ в Катаре

С нарезкой моментов мундиаля и интервью игроков "альбиселесте".

Adidas выпустил небольшой документальный фильм о чемпионстве Аргентины на ЧМ по футболу в Катаре.

Сегодня, 18 июня, прошло ровно шесть месяцев с финального матча между сборными Аргентины и Франции, в котором "альбиселесте" взяли чемпионский титул.

Ролик состоит из нарезки моментов мундиаля, а также небольшие интервью с игроками, которые были записаны после победного финала.

В видео засветились Лионель Месси, Алексис Маккалистер, Хулиан Альварез и другие игроки, которые сделали чемпионство Аргентины возможным.

Стоит отметить, что игроки давали интервью на испанском языке, однако есть опция включить английские субтитры.

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