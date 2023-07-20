Неймар - о вылете с ЧМ-2022: Я плакал пять дней

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар признался, что он болезненно перенес вылет "пентакампеоне" с ЧМ в Катаре.

Напомним, что сборная Бразилии вылетела в четвертьфинале, уступив сборной Хорватии.

Неймар рассказал, что после того поражения плакал несколько дней и даже подумывал завершить карьеру в сборной.

"Я не могу сказать, какие мысли мелькали у меня в голове. Безусловно, это было самое болезненное поражение в моей карьере. Я плакал пять дней подряд. Мне было очень больно, что моя мечта была уничтожена.

Это был худший момент в моей жизни. Это напоминало похороны: кто-то плачет по одну сторону от тебя, в другой стороне плачет кто-то еще. Это было ужасное чувство, и я не хочу испытать его снова.

Честно говоря, после чемпионата мира я не хотел продолжать играть за сборную, но потом передумал, потому что я очень голоден. После чемпионата мира я не хотел снова испытывать боль поражения, видеть, как страдает моя семья – для меня это тяжкое бремя. Но им снова придется с этим смириться", - приводит слова бразильца ESPN.

Ранее, напомним, Неймар заявил о своем желании остаться в ПСЖ.

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