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Чеферин: Зимний чемпионат мира был ошибкой

Глава УЕФА раскритиковал турнир в Катаре.
Сегодня, 19:22
Александер Чеферин / Getty Images
Александер Чеферин / Getty Images

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о проведении чемпионата мира зимой.

По словам функционера, проводить турнир в зимнее время года было ошибкой.

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"Я уверен в одном: зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу, и было бы неразумно рассматривать возможность его повторения, поскольку это создает нагрузку на расписание соревнований и национальных лиг", - приводит слова Чеферина Kicker.

Напомним, чемпиона мира-2022 прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины.

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