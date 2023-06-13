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"Гоните обратно русское де**мо": Легендарный хоккеист записал обращение к украинцам

Доминик Гашек продолжает оказывать безграничную поддержку украинскому народу.
Сегодня, 18:13
Доминик Гашек / Getty Images
Доминик Гашек / Getty Images

Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек, накануне побывавший в Украине, записал обращение к украинскому народу.

Гашек, последовательно отстаивающий проукраинскую позицию, после начала полномасштабного заявил, что ему понравилось провести время в нашей стране.

"Привет, Украина, было приятно провести неделю с тобой.

Спасибо за награду "Друг Украины". Я ценю это. Я встретил много детей и взрослых хоккеистов, а также спортсменов, которые получили травмы из-за войны. 

Я очень благодарен вам за то, что вы делаете. Вы делаете это не только для своей страны, но и для всей Европы.

Держу кулаки за каждого из вас, за то, что вы делаете - защищаете свою замечательную страну, свою свободу. Очищаете страну от российских оккупантов. Гоните обратно российское де**мо.

Слава Украине, слава украинскому спорту и хоккею", - заявил экс-голкипер.

Напомним, ранее чех призвал журналистов чаще задавать россиянам и белорусам вопросы о войне в Украине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война с россией Доминик Гашек

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