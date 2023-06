"Гоните обратно русское де**мо": Легендарный хоккеист записал обращение к украинцам

Привіт з Чехії Україні. І особливо тим, хто перебуває в зоні бойових дій. Greetings from the Czech Republic to Ukraine. And especially to those in war zones. Dominik Hašek pic.twitter.com/3nzvL9eoz3

