"Гоните обратно русское де**мо": Легендарный хоккеист записал обращение к украинцам

Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек, накануне побывавший в Украине, записал обращение к украинскому народу.

Гашек, последовательно отстаивающий проукраинскую позицию, после начала полномасштабного заявил, что ему понравилось провести время в нашей стране.

"Привет, Украина, было приятно провести неделю с тобой.

Спасибо за награду "Друг Украины". Я ценю это. Я встретил много детей и взрослых хоккеистов, а также спортсменов, которые получили травмы из-за войны.

Я очень благодарен вам за то, что вы делаете. Вы делаете это не только для своей страны, но и для всей Европы.

Держу кулаки за каждого из вас, за то, что вы делаете - защищаете свою замечательную страну, свою свободу. Очищаете страну от российских оккупантов. Гоните обратно российское де**мо.

Слава Украине, слава украинскому спорту и хоккею", - заявил экс-голкипер.

Привіт з Чехії Україні. І особливо тим, хто перебуває в зоні бойових дій. Greetings from the Czech Republic to Ukraine. And especially to those in war zones. Dominik Hašek pic.twitter.com/3nzvL9eoz3 — Dominik Hasek (@hasek_dominik) June 13, 2023

Напомним, ранее чех призвал журналистов чаще задавать россиянам и белорусам вопросы о войне в Украине.