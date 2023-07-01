Женская сборная Украины по хоккею на траве завоевала бронзу на чемпионате Европы
Наши соотечественницы одолели швейцарок.
Состоялась игра за третье место на женском чемпионе Европы-2023 по хоккею на траве.
Сборная Украины встречалась со Швейцарией в матче за бронзу. Наши соотечественницы добыли уверенную победу со счетом 6:2.
Отметим, украинская команда принимала участие всего четыре раза в чемпионате Европы. Данный турнир стал для девушек пятым.
Наилучшим результатом для женщин было пятое место в 2003 году.
Ранее сообщалось, что украинские стронгмены выиграли парный чемпионат Европы.