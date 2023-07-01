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Хоккей

Женская сборная Украины по хоккею на траве завоевала бронзу на чемпионате Европы

Наши соотечественницы одолели швейцарок.
Сегодня, 15:53
Женская сборная по хоккею на траве
Женская сборная по хоккею на траве

Состоялась игра за третье место на женском чемпионе Европы-2023 по хоккею на траве.

Сборная Украины встречалась со Швейцарией в матче за бронзу. Наши соотечественницы добыли уверенную победу со счетом 6:2.

Отметим, украинская команда принимала участие всего четыре раза в чемпионате Европы. Данный турнир стал для девушек пятым.

Наилучшим результатом для женщин было пятое место в 2003 году.

Ранее сообщалось, что украинские стронгмены выиграли парный чемпионат Европы.

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