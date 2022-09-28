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Российские хоккеисты спровоцировали драку с украинцами во время матча

Дикий инцидент произошел на поединке Континентального кубка.
Сегодня, 20:59
Россияне спровоцировали потасовки с украинцами во время хоккейного матча / ФХУ
Россияне спровоцировали потасовки с украинцами во время хоккейного матча / ФХУ
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Российские хоккеисты спровоцировали конфликт c украинскими представителями команды-соперницы во время матча второго по значимости европейского клубного турнира - Континентального кубка.

Инцидент произошел в Стамбуле в ходе поединка между местным клубом Буз Адам, в заявке которого оказалось 12 исполнителей из страны-агрессора, и испанской Барселоной.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины, сначала российские легионеры нагнетали атмосферу в начале третьего периода, спровоцировав первую драку. После они начали грубить и оскорблять украинских игроков Барселоны Артема Пономаренко, Станислава Дидковского и его отца и тренера Даниила Дидковского.

На последней минуте поединка произошла еще одна потасовка.

Суммарно главный судья встречи Филип Метзингер выписал 124 минуты штрафа, 91 из которых получили хоккеисты Буз Адама.

Ранее легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек предложил сажать местных игроков в тюрьму на 15 лет за игру в РФ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хоккей война с россией Континентальный кубок
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