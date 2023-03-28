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Хоккей

Пять игроков юношеской команды Канады 2018 года подозреваются в изнасиловании женщины

Ни один игрок из той команды не попал в заявку сборной на чемпионат мира 2023 года.
Сегодня, 19:16
Канада / Getty Images
Канада / Getty Images

Ни один игрок из юношеской сборной Канады 2018 года не будет выступать за сборную Канады на чемпионате мира по хоккею среди мужчин 2023 года, сообщает The Athletic.

"Ранее в этом году Федерация хоккея Канады приняла решение, что до завершения расследования и судебного разбирательства предполагаемого инцидента в 2018 году ни один игрок из национальной юношеской сборной 2018 года не будет рассматриваться для участия в матчах сборной Канады", — говорится в заявлении Федерации.

В апреле 2022 года женщина подала заявление в Верховный суд Онтарио, в котором она сообщила, что она подверглась сексуальному насилию со стороны восьми хоккеистов в гостиничном номере 19 июня 2018 года после мероприятия Hockey Canada Foundation.

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Среди обвиняемых были пять хоккеистов юношеской сборной Канады.

В октябре 2022 года следователи полиции в суде Онтарио заявили, что у них есть разумные основания полагать, что эти хоккеисты действительно изнасиловали женщину.

Однако доказательства не были проверены в суде и никаких обвинений не было предъявлено. Стоит отметить, что НХЛ проводит собственное расследование данного дела.

После проверки генеральный директор Скотт Смит покинул Федерацию, а в октябре ушел в отставку весь совет директоров. В декабре федерация избрала новый совет директоров.

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