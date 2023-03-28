Пять игроков юношеской команды Канады 2018 года подозреваются в изнасиловании женщины

Ни один игрок из той команды не попал в заявку сборной на чемпионат мира 2023 года.

Ни один игрок из юношеской сборной Канады 2018 года не будет выступать за сборную Канады на чемпионате мира по хоккею среди мужчин 2023 года, сообщает The Athletic.

"Ранее в этом году Федерация хоккея Канады приняла решение, что до завершения расследования и судебного разбирательства предполагаемого инцидента в 2018 году ни один игрок из национальной юношеской сборной 2018 года не будет рассматриваться для участия в матчах сборной Канады", — говорится в заявлении Федерации.

В апреле 2022 года женщина подала заявление в Верховный суд Онтарио, в котором она сообщила, что она подверглась сексуальному насилию со стороны восьми хоккеистов в гостиничном номере 19 июня 2018 года после мероприятия Hockey Canada Foundation.

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Среди обвиняемых были пять хоккеистов юношеской сборной Канады.

В октябре 2022 года следователи полиции в суде Онтарио заявили, что у них есть разумные основания полагать, что эти хоккеисты действительно изнасиловали женщину.

Однако доказательства не были проверены в суде и никаких обвинений не было предъявлено. Стоит отметить, что НХЛ проводит собственное расследование данного дела.

После проверки генеральный директор Скотт Смит покинул Федерацию, а в октябре ушел в отставку весь совет директоров. В декабре федерация избрала новый совет директоров.