Пять игроков юношеской команды Канады 2018 года подозреваются в изнасиловании женщины
Ни один игрок из юношеской сборной Канады 2018 года не будет выступать за сборную Канады на чемпионате мира по хоккею среди мужчин 2023 года, сообщает The Athletic.
"Ранее в этом году Федерация хоккея Канады приняла решение, что до завершения расследования и судебного разбирательства предполагаемого инцидента в 2018 году ни один игрок из национальной юношеской сборной 2018 года не будет рассматриваться для участия в матчах сборной Канады", — говорится в заявлении Федерации.
В апреле 2022 года женщина подала заявление в Верховный суд Онтарио, в котором она сообщила, что она подверглась сексуальному насилию со стороны восьми хоккеистов в гостиничном номере 19 июня 2018 года после мероприятия Hockey Canada Foundation.
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Среди обвиняемых были пять хоккеистов юношеской сборной Канады.
В октябре 2022 года следователи полиции в суде Онтарио заявили, что у них есть разумные основания полагать, что эти хоккеисты действительно изнасиловали женщину.
Однако доказательства не были проверены в суде и никаких обвинений не было предъявлено. Стоит отметить, что НХЛ проводит собственное расследование данного дела.
После проверки генеральный директор Скотт Смит покинул Федерацию, а в октябре ушел в отставку весь совет директоров. В декабре федерация избрала новый совет директоров.