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Хоккей

Сборная Украины по хоккею узнала соперников в квалификации Олимпиады-2026

Отборочные матчи будут сыграны в феврале 2024 года.
Сегодня, 16:44
Сборная Украины сыграет в третьем отборочном раунде / ФХУ
Сборная Украины сыграет в третьем отборочном раунде / ФХУ

Сборная Украины по хоккею узнала всех соперников в квалификации Зимних Олимпийских игр-2026, которые пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Подопечные Дмитрия Христича начнут свой путь в отборе с третьего раунда. Ранее было известно, что "сине-желтые" встретятся с Польшей и Южной Кореей, а теперь группу дополнила Эстония.

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Все отборочные матчи будут сыграны с 8 по 11 февраля 2024 года в Польше.

Только победитель квартета попадет в финальный раунд квалификации, где командам предстоит пройти еще один отборочный групповой этап для выхода на Олимпиаду-2026.

Ранее сообщалось, что Украина из-за поражения Словении не смогла выйти в дивизион 1А молодежного чемпионата мира по хоккею.

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