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Хоккей

Сборная Украины по хоккею нашла замену тренеру с российским паспортом

Дмитрий Христич возглавил национальную команду вместо Вадима Шахрайчука.
Сегодня, 17:21
Дмитрий Христич / ФХУ
Дмитрий Христич / ФХУ

Сборная Украины по хоккею нашла замену экс-главному тренеру Вадиму Шахрайчуку.

Как сообщает пресс-служба ФХУ, команду возглавил Дмитрий Христич, становившийся чемпионом мира по хоккею 1990 года и являющийся самым результативным украинцем в истории НХЛ.

В тренерский штаб Христича вошли наставник киевского Сокола Олег Шафаренко и канадский специалист Ник Филан.

Контракт с Дмитрием рассчитан на год. Задания для тренерского штаба - выход в дивизион 1А и смена поколений.

Напомним, ранее сборную возглавлял Вадим Шахрайчук, однако, специалиста отстранили, а затем уволили после обнаружения у него российского паспорта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией

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