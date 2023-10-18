Сборная Украины по хоккею нашла замену тренеру с российским паспортом

Сборная Украины по хоккею нашла замену экс-главному тренеру Вадиму Шахрайчуку.

Как сообщает пресс-служба ФХУ, команду возглавил Дмитрий Христич, становившийся чемпионом мира по хоккею 1990 года и являющийся самым результативным украинцем в истории НХЛ.

В тренерский штаб Христича вошли наставник киевского Сокола Олег Шафаренко и канадский специалист Ник Филан.

Контракт с Дмитрием рассчитан на год. Задания для тренерского штаба - выход в дивизион 1А и смена поколений.

Напомним, ранее сборную возглавлял Вадим Шахрайчук, однако, специалиста отстранили, а затем уволили после обнаружения у него российского паспорта.

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