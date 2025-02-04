ИИХФ приняла решение об участии россии в ЧМ-2026

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) не допустила сборную россии к чемпионату мира 2026 года. Решение было принято во время заседания совета организации.

Правда, устав ИИХФ оставил еще два окна для потенциального допуска российских хоккеистов к молодежному чемпионату мира и Олимпиаде-2026. В мае состоится конгресс организации, а в октябре – еще одно заседание совета сообщества. Сборная россии также гарантированно пропустит ЧМ-2025.

Грядущий хоккейный Мундиаль примут Швеция и Дания. В свою очередь чемпионат мира 2026-го состоится в швейцарских городах – Цюрихе и Фрибурге. Российские хоккеисты пропускают чемпионаты мира с 2022 года в результате полномасштабного вторжения рф в Украину.

К слову, ранее сборная Украины завоевала "бронзу" Универсиады-2025.

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