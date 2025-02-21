Турнир четырех наций: Канада в овертайме одолела США и выиграла турнир
В решающем поединке Турнира четырех наций, который НХЛ провела вместо традиционного Матча Всех Звезд, встретились команды США и Канады.
Открыли счет в матче канадцы на старте первого периода, но США еще до первого перерыва сравняли, а во втором периоде вышли вперед. И Канада не долго была в статусе догоняющих.
Последний период прошел в борьбе, но без голов и судьба победителя решалась в овертайме. Именно здесь звездный Конор МакДевид метким броском принес своей команде победу.
THERE IT IS! THE GAME WINNER! THE TOURNAMENT WINNER! 😱😱😱— NHL (@NHL) February 21, 2025
CONNOR MCDAVID HAS WON IT FOR CANADA!!! #4Nations pic.twitter.com/nDneA2e26K
Турнир четырех наций, Финал
США – Канада – 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Шайбы:
- 04:48 Маккиннон (Харли, Рейнхарт) – 0:1,
- 16:52 Брэди Ткачак (Мэттьюс) – 1:1,
- 27:32 Сендерсон (Мэттьюс, Веренски) – 2:1,
- 34:00 Беннетт (Марнер) – 2:2,
- 68:18 МакДевид (Марнер, Макар) – 2:3
Напомним, что на прошлой неделе состоялся Уикенд Всех Звезд в НБА, где также в мини-турнире победу одержала команда Шакила О'Нила.
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