Турнир четырех наций: Канада в овертайме одолела США и выиграла турнир

THERE IT IS! THE GAME WINNER! THE TOURNAMENT WINNER! 😱😱😱 CONNOR MCDAVID HAS WON IT FOR CANADA!!! #4Nations pic.twitter.com/nDneA2e26K

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...