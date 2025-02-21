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Хоккей

Турнир четырех наций: Канада в овертайме одолела США и выиграла турнир

Шайба Конора Макдевида оказалась решающей.
Сегодня, 07:21
Канада празднует победу / Getty Images
Канада празднует победу / Getty Images

В решающем поединке Турнира четырех наций, который НХЛ провела вместо традиционного Матча Всех Звезд, встретились команды США и Канады.

Открыли счет в матче канадцы на старте первого периода, но США еще до первого перерыва сравняли, а во втором периоде вышли вперед. И Канада не долго была в статусе догоняющих.

Последний период прошел в борьбе, но без голов и судьба победителя решалась в овертайме. Именно здесь звездный Конор МакДевид метким броском принес своей команде победу.

Турнир четырех наций, Финал

США – Канада – 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы:

  • 04:48 Маккиннон (Харли, Рейнхарт) – 0:1,
  • 16:52 Брэди Ткачак (Мэттьюс) – 1:1,
  • 27:32 Сендерсон (Мэттьюс, Веренски) – 2:1,
  • 34:00 Беннетт (Марнер) – 2:2,
  • 68:18 МакДевид (Марнер, Макар) – 2:3

Напомним, что на прошлой неделе состоялся Уикенд Всех Звезд в НБА, где также в мини-турнире победу одержала команда Шакила О'Нила.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: канада США

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