Монреаль пролонгировал опытного защитника

Защитник Майк Мэтисон определился с карьерным будущим. Канадец подписал новый контракт с Монреалем, сообщает официальный сайт клуба.

Договор рассчитан на 5 лет. Средняя зарплата Мэтисона составит 6 млн долларов. В первые три сезона будет действовать запрет на обмен защитника.

В нынешней кампании Мэтисон провел 23 поединка, в которых оформил 4 шайбы и 11 ассистов. Этот сезон – четвертый для канадца в составе Монреаля. Ранее он защищал цвета Питтсбурга и Флориды.

