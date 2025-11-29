iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Монреаль пролонгировал опытного защитника

Ветеран продолжит выступления за Канадиенс.
Вчера, 12:56       Автор: Антон Федорцив
Майк Мэтисон / Getty Images
Майк Мэтисон / Getty Images

Защитник Майк Мэтисон определился с карьерным будущим. Канадец подписал новый контракт с Монреалем, сообщает официальный сайт клуба.

Договор рассчитан на 5 лет. Средняя зарплата Мэтисона составит 6 млн долларов. В первые три сезона будет действовать запрет на обмен защитника.

В нынешней кампании Мэтисон провел 23 поединка, в которых оформил 4 шайбы и 11 ассистов. Этот сезон – четвертый для канадца в составе Монреаля. Ранее он защищал цвета Питтсбурга и Флориды.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Монреаль Канадиенс Майк Мэтисон

Статьи по теме

Защитник Монреаля стал новичком сезона НХЛ Защитник Монреаля стал новичком сезона НХЛ
НХЛ, плей-офф: Вашингтон выиграл серию у Монреаля, Флорида одолела Тампу НХЛ, плей-офф: Вашингтон выиграл серию у Монреаля, Флорида одолела Тампу
НХЛ: Виннипег обыграл Анахайм, Даллас уступил Нэшвиллу, победы Монреаля, Вегаса и Эдмонтона НХЛ: Виннипег обыграл Анахайм, Даллас уступил Нэшвиллу, победы Монреаля, Вегаса и Эдмонтона
НХЛ: Бостон проиграл Виннипегу, Миннесота разгромила Монреаль НХЛ: Бостон проиграл Виннипегу, Миннесота разгромила Монреаль

Видео

ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Цыганков и Ванат сыграют с Реалом, Рома Довбика встретится с Наполи, а Челси и Арсенал сойдутся в дерби
просмотров
УПЛ: Рух переиграл Александрию, Металлист 1925 потерял очки с Эпицентром, а Полесье победило Зарю
просмотров

Последние новости

Сборные21:12
Украина уверенно обыграла сборную Дании в отборе к ЧМ-2027
Формула 120:55
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Европа20:29
Челси вдесятером удержал ничью с Арсеналом
Украина19:58
Полесье одолело Зорю дома
Формула 119:47
Гран-при Катара: Ферстаппен выиграл гонку, опередив Пиастри и Сайнса
Формула 119:34
Ферстаппен выиграл Гран-при Катара, обойдя Пиастри и Сайнса
Биатлон18:56
Сборная Франции выиграла смешанную эстафету
Украина18:25
УХЛ: Кременчуг уничтожил Шторм
Киберспорт18:19
NaVi пробились в основную часть BLAST Slam V
НБА17:59
Голден Стэйт подписал Карри-младшего
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK