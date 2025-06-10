Защитник Монреаля стал новичком сезона НХЛ
За океаном определился обладатель Колдер Трофи. Приз лучшему новичку сезона достался защитнику Монреаля Лэйну Хатсону, сообщает официальный сайт НХЛ.
Американец набрал 1832 балла в голосовании обозревателей. На первое место Хатсона поставили 165 журналистов со 191-го. Он уверенно опередил вратаря Калгари Дастина Вульфа (1169 пунктов) и нападающего Сан-Хосе Маклина Селебрини (1104).
В дебютном сезоне Хатсон стал лучшим бомбардиром регулярного первенства среди новичков. Американец набрал 66 пунктов, оформив 6 шайб и 60 передач (82 матча). Он повторил рекорд Ларри Мерфи по ассистам для первогодок.
Напомним, ранее Флорида уверенно одолела Эдмонтон в третьем поединке финала Кубка Стэнли.
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