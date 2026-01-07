iSport.ua
Виннипег Джетс организовал вечер украинского наследия

Украинская кухня и музыка во время игры.
Сегодня, 15:54       Автор: Валентина Чорноштан
Вечер украинского наследия / nhl.com
Вечер украинского наследия / nhl.com

В ночь на 7 января прошел матч Виннипег - Вегас, в котором состоялся "Вечер украинского наследия", организуемого Джетс.

Мероприятие в этом хоккейном матче посвящено украинской диаспоре в провинции Манитоба. Стоит отметить, что оно считается одним из крупнейших в Канаде.

Перед игрой Виннипег - Вегас выступала местная группа "Зрада", а также в 1-м и 2-м перерывах на трибунах выступал танцевальный дуэт "Русалка".

Кроме того, шеф-повар Canada Life Centre Стивен Сквайер в сотрудничестве с украинским сообществом разработал меню для матча, которое включало пироги, борщ, голубцы, запеканку с капустой и джет-доги с чесночной колбасой, сметаной и луком.

Также Джетс представили хоккейную форму, которую каждый может приобрести. Все средства от продаж будут направлены на поддержку украинской общины в Канаде.

А как закончился матч в котором состоялся "Вечер украинского наследия", можно посмотреть на нашем сайте в видео-обзоре.

