Виннипег Джетс организовал вечер украинского наследия
В ночь на 7 января прошел матч Виннипег - Вегас, в котором состоялся "Вечер украинского наследия", организуемого Джетс.
Мероприятие в этом хоккейном матче посвящено украинской диаспоре в провинции Манитоба. Стоит отметить, что оно считается одним из крупнейших в Канаде.
Перед игрой Виннипег - Вегас выступала местная группа "Зрада", а также в 1-м и 2-м перерывах на трибунах выступал танцевальный дуэт "Русалка".
Кроме того, шеф-повар Canada Life Centre Стивен Сквайер в сотрудничестве с украинским сообществом разработал меню для матча, которое включало пироги, борщ, голубцы, запеканку с капустой и джет-доги с чесночной колбасой, сметаной и луком.
Также Джетс представили хоккейную форму, которую каждый может приобрести. Все средства от продаж будут направлены на поддержку украинской общины в Канаде.
Team-issued specialty Winnipeg Jets Ukrainian Heritage jerseys are now available through online auction! 💙 💛— Winnipeg Jets (@NHLJets) January 6, 2026
BID NOW 🔽
А как закончился матч в котором состоялся "Вечер украинского наследия", можно посмотреть на нашем сайте в видео-обзоре.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!