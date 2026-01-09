Неприятный эпизод для Вегаса. Картер Харт получил травму

Получил травму после падения на пятачке в матче с Коламбусом.

Картер Харт получил травму в матче с Коламбусом.

По данным Daily Faceoff, голкипер Вегаса упал во время борьбы за шайбу на пятачке в игре против Коламбуса и не смог продолжить матч. Во время паузы Харт покинул площадку.

Добавим, что ранее голкипер пропустил почти два года из-за дела о сексуальном насилии.

В этом сезоне он провёл 12 матчей и одержал 6 побед, отражая в среднем 87% бросков.

Тем временем капитан Питтсбурга стал вторым по количеству ассистов за один клуб.

