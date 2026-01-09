iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Неприятный эпизод для Вегаса. Картер Харт получил травму

Получил травму после падения на пятачке в матче с Коламбусом.
Сегодня, 14:05       Автор: Валентина Чорноштан
Картер Харт / Getty Images
Картер Харт / Getty Images

Картер Харт получил травму в матче с Коламбусом.

По данным Daily Faceoff, голкипер Вегаса упал во время борьбы за шайбу на пятачке в игре против Коламбуса и не смог продолжить матч. Во время паузы Харт покинул площадку.

Добавим, что ранее голкипер пропустил почти два года из-за дела о сексуальном насилии.

В этом сезоне он провёл 12 матчей и одержал 6 побед, отражая в среднем 87% бросков.

Тем временем капитан Питтсбурга стал вторым по количеству ассистов за один клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вегас Голден Найтс Картер Харт

Статьи по теме

Форвард Вегаса пропустит Олимпийские игры-2026 Форвард Вегаса пропустит Олимпийские игры-2026
НХЛ: Анахайм дожал Вашингтон, Вегас обыграл Нью-Джерси НХЛ: Анахайм дожал Вашингтон, Вегас обыграл Нью-Джерси
НХЛ: Вегас одолел Рейнджерс, Тампа обыграла Нью-Джерси, победы Торонто и Виннипега НХЛ: Вегас одолел Рейнджерс, Тампа обыграла Нью-Джерси, победы Торонто и Виннипега
НХЛ: Айлендерс уступили Колорадо, Детройт обыграл Рейнджерс НХЛ: Айлендерс уступили Колорадо, Детройт обыграл Рейнджерс

Видео

ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров
ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе
просмотров
Футбол сегодня: матчи Кубка Англии и 1/4 финала Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа15:05
Главный неудачник АПЛ может потерять своего форварда
Европа14:48
Омар Мармуш решает судьбу своего будущего в Манчестер Сити
Теннис14:35
Australian Open дал вайлд-кард 40-летнему ветерану
Украина14:24
Тренер Зари повторил достижение Лобановского в УПЛ
НХЛ14:05
Неприятный эпизод для Вегаса. Картер Харт получил травму
Европа13:55
Барселона наконец зарегистрировала летнего новичка
Бокс13:34
"Побеждал всех с пузом": Фьюри - о том, как готовится к возвращению на ринг
Формула 113:18
Легендарный болид Шумахера уйдет с молотка
Европа12:48
Ювентус рассматривает вариант возвращения Кьезы
Теннис12:44
Костюк разбила росиянку и пробилась в полуфинал турнира в Брисбене
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK