НХЛ: Рейнджерс одолели Филадельфию, Тампа разобралась с Монреалем
В субботу, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны 13 матчей.
Детройт – Оттава – 3:6 (2:2, 1:1, 0:3)
Шайбы: 1:0 – 3 Велено (Седерблум, Кубалик), 1:1 – 13 Батерсон (Пинто, Дебринкат), 2:1 – 15 Эрни (Сутер, Уолмэн), 2:2 – 19 Шабо (Ткачак, Дебринкат), 2:3 – 22 Батерсон (Дебринкат, Ткачак), 3:3 – 33 Гронек (Рэймонд, Перрон), 3:4 – 49 Жиру, 3:5 – 53 Мотт (Келли), 3:6 – 57 Уотсон (Жиру)
Бостон – Коламбус – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 8 Пастрняк (Маршанд, Линдхольм), 1:1 – 35 Дженнер (Лайне, Годро), 2:1 – 38 Крейчи (Холл, Макэвой), 3:1 – 53 Холл (Крейчи, Пастрняк), 4:1 – 54 Носек (Смит, Форборт), 4:2 – 55 Лайне (Годро, Бьорк)
Эдмонтон – Анахайм – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 6 Нерс (Бушар, Райан), 1:1 – 15 Кэррик (Мегна, Мактавиш), 1:2 – 18 Фаулер (Хенрик, Мактавиш), 1:3 – 29 Строум, 2:3 – 40 Нюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид), 3:3 – 43 Макдэвид (Бэрри, Драйзайтль), 3:4 – 47 Клингберг (Строум, Ватрано)
Вашингтон – Торонто – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 12 Густафссон (Карлсон, Милано), 1:1 – 14 В. Нюландер (Керфут, Мэттьюс), 2:1 – 15 ван Римсдайк (Милано, Манта), 3:1 – 23 Густафссон (Милано, Кузнецов), 3:2 – 27 Мэттьюс (Броди, Тимминс), 4:2 – 42 Хэтэуэй (Дженсен), 5:2 – 44 Густафссон (Протас, Кузнецов)
Филадельфия – Рейнджерс – 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
Шайбы: 1:0 – 8 ван Римсдайк (Типпет), 1:1 – 17 Панарин (Зибанежад, Гудроу), 1:2 – 30 Миллер, 1:3 – 33 Гудроу (Панарин, Зибанежад), 2:3 – 38 Лоутон, 2:4 – 47 Веси (Трочек), 3:4 – 48 Фрост (Йорк, Сэнхайм), 3:5 – 58 Труба (Миллер), 3:6 – 60 Какко (Линдгрен)
Монреаль – Тампа-Бэй – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 3 Хэйгл (Чернак, Коул), 0:2 – 12 Пол (Стэмкос, Пербикс), 0:3 – 30 Сирелли (Кучеров, Перри), 0:4 – 38 Хэйгл (Стэмкос, Хедман), 1:4 – 42 Сузуки (Гуле), 1:5 – 59 Кучеров (Хэйгл)
Каролина – Даллас – 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 7 Ноусен (Бернс, Терявяйнен), 2:0 – 18 Свечников (де Хаан, Чэтфилд), 2:1 – 19 Павелски (Хейсканен, Робертсон), 2:2 – 26 Бенн (Робертсон, Хейсканен), 3:2 – 34 Терявяйнен (Бернс, Нечас), 4:2 – 43 Джарвис (Шей), 4:3 – 50 Сегин (Миллер), 4:4 – 51 Хаканпя (Робертсон), 5:4 – 63 Нечас (Свечников)
Нью-Джерси – Флорида – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 9 Райнхарт (Экблад, Барков), 0:2 – 28 Форслинг (Хепониеми, Дэлпи), 1:2 – 32 Марино (Хаула, Хьюз), 1:3 – 40 Райнхарт (Луостаринен, Экблад), 2:3 – 57 Хаула (Хэмилтон, Маклауд), 2:4 – 59 Верхэге (Монтур, Денисенко)
Колорадо – Нэшвилл – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 29 Рантанен (Макар), 2:0 – 40 Ньюхук (Ничушкин, Родригес), 2:1 – 44 Дюшен (Нидеррайтер), 3:1 – 60 Макар
Аризона – Баффало – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
Шайбы: 1:0 – 4 Гостисбеер (Шмалц, Чикран), 1:1 – 7 Скиннер (Так, Томпсон), 2:1 – 33 Хэйтон, 2:2 – 37 Скиннер (Томпсон, Далин), 2:3 – 51 Томпсон (Далин, Так), 2:4 – 59 Джост (Так), 2:5 – 60 Окпосо (Скиннер)
Вегас – Айлендерс – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 19 Ли (Сало, Бовилье), 1:1 – 22 Смит, 1:2 – 25 Фашинг (Мартин, Ао), 1:3 – 38 Хольмстрем (Пажо, Паризе), 2:3 – 44 Смит (Стивенсон, Пьетранжело), 2:4 – 59 Нелсон, 2:5 – 60 Паризе (Пажо, Нелсон)
Ванкувер – Виннипег – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 3 Коннор (Моррисси, Дюбуа), 0:2 – 26 Капобьянко (Дюбуа, Ганье), 0:3 – 33 Пионк (Перфетти, Диллон), 0:4 – 42 Ганье (Коннор, Дюбуа), 0:5 – 49 Йонссон Фьяллби (Сэмберг), 1:5 – 55 Хорват (Гарланд, Хьюз)
Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Шайбы: 1:0 – 6 Дано (Копли, Даути), 1:1 – 14 Майер (Карлссон, Кутюр), 1:2 – 36 Лабанк (Майер), 2:2 – 37 Андерсон-Долан (Виларди, Андерсон)