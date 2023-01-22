НХЛ: Колорадо по буллитам победил Сиэтл, Вегас взял верх над Вашингтоном
Во субботу, 21 января, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны 14 матчей.
Баффало – Анахайм – 6:3 (2:0, 1:3, 3:0)
Шайбы: 1:0 – 10 Козенс (Любушкин, Далин), 2:0 – 18 Скиннер (Томпсон, Так), 2:1 – 25 Зеграс (Комтуа, Строум), 2:2 – 29 Зеграс (Болье), 3:2 – 31 Кребс (Окпосо, Далин), 3:3 – 36 Бенуа (Хенрик, Зеграс), 4:3 – 43 Олофссон (Любушкин), 5:3 – 49 Олофссон (Пауэр, Джост), 6:3 – 54 Кребс (Любушкин, Так)
Калгари – Тампа-Бэй – 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)
Шайбы: 1:0 – 18 Кадри (Андерссон, Тоффоли), 1:1 – 31 Стэмкос, 1:2 – 32 Наместников (Марун, Пол), 2:2 – 33 Тоффоли (Дюбе, Линдхольм), 3:2 – 38 Андерссон (Баклунд, Манджипани), 4:2 – 48 Дюбе (Хэнифин, Андерссон), 4:3 – 56 Сирелли (Кучеров, Хедман), 5:3 – 58 Юбердо (Хэнифин, Лучич), 6:3 – 60 Колман (Баклунд, Хэнифин)
Флорида – Миннесота – 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
Шайбы: 1:0 – 20 Лунделль (Райнхарт, Барков), 2:0 – 22 Луостаринен, 2:1 – 29 Болди (Капризов, Эрикссон Эк), 3:1 – 40 Верхэге (Ткачак, Монтур), 3:2 – 45 Эрикссон Эк (Эддисон, Капризов), 4:2 – 48 Форслинг (Казинс, Денисенко), 4:3 – 59 Сперджен (Капризов, Болди), 5:3 – 60 Райнхарт (Стаал, Лунделль)
Коламбус – Сан-Хосе – 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)
Шайбы: 0:1 – 11 Майер (Гертл, Грегор), 0:2 – 26 Бонино (Мегна, Штурм), 1:2 – 32 Годро (Бланкенбург, Лайне), 2:2 – 33 Дженнер (Нюквист, Джонсон), 2:3 – 42 Штурм, 3:3 – 44 Лайне (Годро, Рословик), 4:3 – 53 Нюквист (Джонсон), 5:3 – 59 Курали (Пик, Бланкенбург)
Детройт – Филадельфия – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 50 Лоутон (Эллисон, Хэйс), 0:2 – 54 Кэйтс (Конекны), 1:2 – 60 Рэймонд (Зайдер, Кубалик)
Монреаль – Торонто – 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 2 Джиордано (Мэттьюс, В. Нюландер), 0:2 – 18 Йернкрук (Марнер, Тимминс), 1:2 – 22 Андерсон (Питлик, Сузуки), 2:2 – 34 Харви-Пинар (Белзил, Пеццетта), 3:2 – 63 Питлик (Савар, Хоффман)
Оттава – Виннипег – 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 7 Элерс (Шайфли, Моррисси), 1:1 – 12 Норрис (Жиру), 1:2 – 26 Шайфли (Шмидт, Коннор), 1:3 – 34 Уилер (Пионк, Элерс), 1:4 – 57 Шайфли (Уилер, Йонссон Фьяллби), 1:5 – 59 Перфетти (Уилер, Элерс)
Айлендерс – Каролина – 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 2 Дж.Стаал (Бернс, Чэтфилд), 0:2 – 4 Фаст (Дж.Стаал), 1:2 – 15 Хольмстрем (Ли), 2:2 – 16 Нелсон, 2:3 – 37 Ахо (Терявяйнен), 2:4 – 48 Ахо, 2:5 – 60 Ахо (Терявяйнен)
Даллас – Аризона – 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 3 Факса (Хаканпя, Гурьянов), 2:0 – 5 Бенн (Хейсканен, Робертсон), 3:0 – 14 Факса (Линделль, Олофссон), 4:0 – 35 Джонстон (Миллер, Хейсканен)
Нэшвилл – Лос-Анджелес – 5:3 (2:1, 0:2, 3:0)
Шайбы: 1:0 – 2 Гранлунд (Джохансен, Каррье), 2:0 – 2 Дюшен (Йоси, Глэсс), 2:1 – 10 Дурзи (Копитар), 2:2 – 27 Кемпе (Даути, Копитар), 2:3 – 38 Байфилд (Дурзи, Дано), 3:3 – 49 Джохансен (Йоси, Гранлунд), 4:3 – 54 Дюшен (Глэсс, Каррье), 5:3 – 57 Смит (Пярссинен, Йоси)
Сент-Луис – Чикаго – 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 11 Дикинсон (Джонс, Лафферти), 0:2 – 14 Лафферти (Дикинсон), 0:3 – 23 Джонсон (Энтвистл, Блэкуэлл), 1:3 – 23 Кайру (Фолк, Шенн), 1:4 – 25 Атанасиу (Филлипс, Дикинсон), 2:4 – 34 Барбашев (Томас, Кайру), 3:4 – 50 Ледди (Барбашев, Парайко), 3:5 – 57 Доми (Кэйн, Джонсон)
Сиэтл – Колорадо – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы: 0:1 – 29 Ньюхук (Макдональд, Лехконен), 1:1 – 30 Донато
Ванкувер – Эдмонтон – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 2 Макдэвид (Хайман), 0:2 – 9 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 0:3 – 30 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Хайман), 1:3 – 37 Кузьменко (Хьюз, Петтерссон), 2:3 – 44 Миллер (Гарланд, Хьюз), 2:4 – 60 Нюджент-Хопкинс (Хайман)
Вегас – Вашингтон – 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 3 Мартинес (Пьетранжело, Стивенсон), 2:0 – 8 Руа (Мартинес, Маршессо), 3:0 – 23 Амадио (Стивенсон), 4:0 – 33 Фроуз (Пьетранжело, Рендбьерг), 5:0 – 34 Коттер (Руа), 5:1 – 39 Оши (Строум, Густафссон), 6:1 – 44 Коттер (Руа, Колесар), 6:2 – 51 Юханссон (Кузнецов, ван Римсдайк)