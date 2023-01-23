НХЛ: Нью-Джерси в овертайме обыграл Питтсбург, Бостон разобрался с Сан-Хосе
В воскресенье, 22 января, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны пять матчей.
Нью-Джерси – Питтсбург – 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 2 Хьюз (Хэмилтон), 1:1 – 7 Кросби (Генцел, Петри), 2:1 – 63 Хэмилтон (Хишир, Хьюз)
Чикаго – Лос-Анджелес – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 10 Андерсон-Долан (Лизотт, Фиала), 0:2 – 27 Андерсон-Долан (Даути, Фиала), 1:2 – 57 Митчелл (Атанасиу, Доми)
Бостон – Сан-Хосе – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 8 Линдхольм (Смит, Маршанд), 2:0 – 25 Макэвой (Гжельчик, Пастрняк), 3:0 – 28 Фолиньо (Коппанен, Линдхольм), 4:0 – 43 Пастрняк (Бержерон, Макэвой)
Филадельфия – Виннипег – 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 5 Йонссон Фьяллби (Пионк, Диллон), 0:2 – 7 Коннор (Шмидт, Перфетти), 0:3 – 9 Шайфли (Элерс, Уилер), 1:3 – 19 Проворов (Йорк, Типпет), 2:3 – 39 Хэйс (Деанджело, Кэйтс), 3:3 – 43 Хэйс (Деанджело, Фрост), 3:4 – 49 Кульман (Диллон, Демело), 3:5 – 60 Стенлунд (Дюбуа)
Аризона – Вегас – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 2 Гюнтер (Карконе, Бьюгстэд), 2:0 – 22 Келлер (Чикран, Гостисбеер), 2:1 – 30 Кессел (Карлссон, Маршессо), 3:1 – 49 Келлер (Вялимяки, Шмалц), 4:1 – 56 Келлер (Шмалц)